На благоустройство городской среды Оренбуржья выделено более 500 млн рублей

Оренбург, , 14:49 — REGNUM В Оренбургской области в 2018 году отмечен рост числа участников приоритетного проекта по благоустройству городской среды. По сравнению с 2017 году из число выросло в трое — с 13 до 41, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Проект реализуется с учетом мнения населения. Так, в Оренбурге в результате рейтингового голосования жители выбрали набережную Урала в качестве главного объекта для благоустройства. На территории региона планируется благоустроить 1 городской парк, 38 общественных и 30 дворовых территорий. На эти цели за счет бюджетов всех уровней направлено 518,2 млн рублей.

В настоящее время заключены муниципальные контракты на благоустройство 34 объектов (50%), остальные объекты находятся в процессе подготовки и проведения процедуры торгов. 1 сентября будет сделан срез по всем муниципалитетам — на предмет наличия заключенных контрактов и подтверждения средств предоставленных субсидий для использования в текущем году.

Стоит отметить, что за результаты благоустройства в рамках проекта отвечают лично главы муниципальных образований. Они должны держать на контроле качество работ, а в случае выявленных дефектов, требовать от подрядчика исправления в рамках гарантийных обязательств. Об этом ранее неоднократно заявлял губернатор Юрий Берг.

Напомним, в планах на 2017 год стояло благоустройство 36 дворовых территорий, девяти общественных пространств и одного городского парка.