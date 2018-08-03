Врач: без пересадки легкого смерть Ники Лауды была бы неизбежна

Вена, , 14:58 — REGNUM Врачи заявили о неизбежной смерти экс-пилота Формулы-1 Ники Лауды в течение нескольких дней в случае, если бы их пациент не получил вовремя донорское легкое, пишет газета Kurier.

3 августа лечащий врач Лауды Вальтер Клепетко рассказал прессе, что уже неделю жизнь 69-летнего австрийца поддерживалась только благодаря экстракорпоральной мембранной оксигенации — механическому насыщению крови пациента при помощи дорогостоящих аппаратов. Иного способа спасти жизнь, помимо пересадки легкого, не существовало. Все это время Ники Лауда находится в сознании.

«В этих условиях был высокий уровень срочности», — подчеркнул Клепетко, практикующий операции по пересадке легких почти 30 лет. По этой причине имя любимца австрийской публики было включено в список наивысшей срочности, пациенты которого обычно получают донорский орган в течение трех дней.

Ники Лауда — выходец из семьи австрийских банкиров, трехкратный чемпион Формулы-1 1975, 1977 и 1984 годов. В настоящее время является главой собственной авиакомпании Laudamotion и неисполнительным директором команды Формулы-1 Mercedes AMG. В 2013 году на экраны вышел художественный фильм «Гонка» режиссера Рона Ховарда, в сценарий которого положена история жизни Ники Лауды.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа венские врачи рассказали о критическом состоянии австрийца после пересадки легкого в разгар гриппа. В молодые годы Лауда уже перенес операции по пересадке кожи и почки после тяжелейшей аварии на Гран-при Германии 1976 года.

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