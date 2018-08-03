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В Алма-Атинской области обнаружили 370 незаконных свалок

Общество

Вблизи Алма-Аты находится 107 несанкционированных свалок

В Алма-Атинской области обнаружили 370 незаконных свалок
© ИА REGNUM
Свалка

Алма-Ата, Казахстан, 3 августа 2018, 14:43 — REGNUM  В Алма-Атинской области Казахстана выявлено 370 несанкционированных мусорных свалок, сообщает 3 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Асета Канагатова.

По его словам, вблизи Алма-Аты находится 107 несанкционированных свалок. Канагатов отметил, что местные исполнительные органы власти не работают над предотвращением свалок. Власти также не организуют работу по сбору твердых бытовых отходов и не приводят в соответствие с законом ранее отведенные для свалок места.

Напомним, в конце июля СМИ Казахстана обратили внимание на проблему мусорных свалок в Алма-Атинской области. Прокуратура отмечает, что нарушение законодательства в сфере ТБО стали происходить систематически.

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Полигоны и мусорные свалки
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