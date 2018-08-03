Назначенный Улюкаеву штраф адвокаты требуют списать со счетов экс-министра

Москва, , 14:38 — REGNUM Защита бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, осуждённого на восемь лет тюрьмы за крупную взятку, согласилась исполнить приговор суда и списать со счетов экс-чиновника 130 млн рублей штрафа.

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При этом, как пояснила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль, суд не сможет выполнить требование защиты бывшего министра до тех пор, пока дело находится в кассационной инстанции Мосгорсуда, а не в первой инстанции.

Напомним, в конце июня адвокат Улюкаева заявлял, что его подзащитный не может выплатить наложенный штраф в размере 130 млн рублей, так как на его имущество наложен арест. При этом прокурор предложил направить обращение к взысканию денежных средств в сумме назначенного штрафа с одного из счетов осужденного. Ранее суд принял решение о возврате отставному генералу ФСБ РФ Олегу Феоктистову суммы в размере $2 млн, переданной Алексею Улюкаеву в качестве взятки. Суд постановил вернуть ему указанную сумму купюрами по $100.

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Как сообщало ИА REGNUM, приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву был оглашён 15 декабря 2017 года в Замоскворецком районном суде города Москвы. Бывший глава ведомства был признан виновным в получении крупной взятки. Ему было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также суд обязал Улюкаева выплатить 130,4 тыс. рублей штрафа. Кроме того, бывшего чиновника лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, либо выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах, органах местного самоуправления, государственных, муниципальных учреждениях и государственных корпорациях сроком на восемь лет.

Также суд постановил сохранить ранее наложенный арест на имущество до исполнения приговора в виде штрафа: земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, денежные средства, находящиеся на счетах в Сбербанке России, ВТБ, денежные средства, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра, декоративной закладки из серебряного сплава.

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