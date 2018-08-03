Пятница, 3 Августа 2018 года
15:47:38 МСК

Компания Facebook не отвечает за «особую» защиту персональных данных

Общество

Нет ничего удивительного в том, что Facebook предоставляет доступ к данным своих пользователей производителям мобильных устройств для обеспечения большей интеграции с устройствами

Компания Facebook не отвечает за «особую» защиту персональных данных
Цитата из х/ф «Бесславные ублюдки». Реж. Квентин Тарантино. 2009. Германия, США
А мы-то при чём?

Москва, 3 августа 2018, 14:34 — REGNUM  Компания Facebook нигде не указывает, что берет на себя ответственность за особые меры защиты некоторой персональной информации, и заботиться об этом следует в первую очередь самим пользователям, считает генеральный директор компании King Servers Владимир Фоменко.

Ранее Роскомнадзор направил в Facebook запрос с просьбой предоставить информацию о соглашениях социальной сети с производителями смартфонов. Речь идет об устройствах, производимых Apple, Samsung и Microsoft. О передаче персональных данных пользователей, уточняется в письме, говорится в расследовании газеты The New York Times.

Нет ничего удивительного в том, что Facebook предоставляет доступ к данным своих пользователей производителям мобильных устройств для обеспечения большей интеграции с устройствами.

В пользовательском сообщении Facebook упоминается, что некоторая персональная информация «может требовать применения особых мер защиты в соответствии с законодательством вашей страны». Но нигде не указывается, что Facebook берет на себя ответственность за этот уровень защиты.

Заботиться о своей персональной информации в первую очередь нужно пользователям. И тем более не стоит размещать информацию, которая нуждается в специальных мерах защиты, в социальных сетях, если пользователи не хотят, чтобы эта информация была доступна третьим лицам.

Читайте также: Юрист о привлечении к ответственности Facebook: Сложно, но можно

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социальные сети
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить