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Жара в восьми районах Португалии бьет рекорды

Общество

В районе города Абрантиш температура воздуха превысила 45 градусов по Цельсию

Жара в восьми районах Португалии бьет рекорды
trepelu
След на подплавленном асфальте

Лиссабон, 3 августа 2018, 14:27 — REGNUM  Температурный рекорд побит в восьми районах Португалии. Об этом, как передает Associated Press, сообщает португальское метеорологическое агентство.

По данным агентства, жаркая погода установилась в центральной, южной и восточной частях страны.

Отмечается, что в районе города Абрантиш, расположенном недалеко от Лиссабона, температура воздуха превысила 45 градусов по Цельсию.

2 августа газета Kurier сообщала, что синоптики прогнозируют экстремальную жару на юге Португалии и в юго-западной части Испании в конце первой недели августа.

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