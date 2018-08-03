Знойная пятница: в метро Москвы начали раздавать бутылки с водой

Москва, , 14:18 — REGNUM В Москве на некоторых станциях метро пассажирам начали раздавать воду. Это связано с жаркой погодой. Сегодня, 3 августа, по данным синоптиков, воздух в столице прогреется до 30−31 градуса. При этом, согласно нормативам, температура воздуха в пассажирских помещениях станций московского метрополитена в летний период не должна превышать 28 градусов.

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Врачи посоветуют гражданам избегать прямых солнечных лучей и пить воду, а от алкоголя и сладкой газировки лучше отказаться. Кроме того, в жаркую погоду стоит пересмотреть свое меню: не употреблять жирной, острой и тяжёлой пищи. МЧС рекомендует москвичам и гостям столицы не выходить на улицу с полудня и до 17:00, а если это необходимо, то обязательно надевать головной убор.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие два дня жара начнёт спадать. По прогнозам метеорологов, столбики термометров покажут до 25−27 градусов. Возможен кратковременный дождь.