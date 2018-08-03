«Очередная шутка»: соцсети о разводе Петросяна и Степаненко

Москва, , 15:18 — REGNUM Известные юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко начали процесс раздела совместно нажитого имущества. Эта новость удивила пользователей соцсетей и даже вышла в топ Twitter.

Юзеры не могут поверить, что комики решили развестись. Одни считают, что это пиар. Другие же надеются, что это лишь плохая шутка.

«Хочу, чтоб Петросян и Степаненко записали официальное обращение к народу, в котором признались, что на самом деле они не разводятся, и это всё очередная шутка», — пишет Артём Д.

Пользователи начали вспоминать, какие еще пары решили развестись неожиданно для всей аудитории. Союз Петросяна и Степаненко, по их мнению, был на последнем месте в списке пар, которые могут разойтись.

«Думал, что отношения скрепляет красота. Развелись Питт и Джоли. Женский расчет? Гриффит и Бандерас. Деловая жилка? Бэкхемы. Харизма? Джигурда и Анисина. Юмор оставался последней надеждой! И тут Петросян и Степаненко», — пишет Пан Саксаул.

При этом некоторые юзеры признались, что даже развод самой известной пары Голливуда — Бреда Питта и Анджелины Джоли — не так шокировал их, как развод комиков. В сети начали строить предположения, что скоро и другие крепкие на первый взгляд союзы могут распасться.

«Что дальше? Развод Агутина и Варум? Пригожина и Валерии? Плющенко и Рудковской?» — интересуется «Озорной мракобес».

Глядя на такую тенденцию, пользователи делают выводы, что любви не существует. Многие из них отмечают, что если даже 32 года совместной жизни не спасли Петросяна и Степаненко, то их собственным отношениями и вовсе не на что надеяться.

«Ты понимаешь, что у твоих отношений нет шансов, когда видишь новость про то, что Петросян и Степаненко разводятся», — пишет Sokolovsky.

Некоторых пользователей удивил такой ажиотаж вокруг новости о разводе юмористов. Так, юзер Gnatya думал, что в социальных сетях сидит молодежь, которая не следит за жизнью Петросяна и Степаненко. Впрочем, ситуация показывает обратное — их разводу даже посвящают стихи.

«Петросян и Степаненко. Нашей юности тандем. Но судьба у человека Вечно простит перемен. Шпингалеты надоели, Не смешно уже совсем. И разводом скрасим ярко То, что не вернуть совсем», — пишет Vadis Sh.

Напомним, Елена Степаненко подала иск в Хамовнический суд Москвы о разделе совместно нажитого имущества с Евгением Петросяном. Рассмотрение дела назначили на 6 августа. Сам же Петросян в разговоре с агентством «Москва» заявил, что не знал об этом, и счёл «каким-то недоразумением». Информацию о разводе юморист отказался комментировать.

Между тем в течение последних лет СМИ неоднократно писали о разводе Петросяна и Степаненко. Однако официального подтверждения этой информации не было. В 2015 году Петросян называл подобные разговоры о разводе «идиотскими слухами».

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