Паломники из Ингушетии полетят в хадж на лайнере имени Героя России

Магас, , 14:13 — REGNUM Первая группа паломников в составе 240 человек отправится из Ингушетии в Мекку 8 августа. В Саудовскую Аравию они полетят на самолете имени Героя России Суламбека Осканова, сообщили ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе главы республики.

Имя второго Героя России «Боингу-767», принадлежащему компании «ЮТэйр», будет присвоено как раз 8 августа, в день отправки паломников в Мекку. В торжествах примут участие генеральный директор ПАО «Авиакомпания ЮТэйр» Андрей Мартиросов и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Напомним, что с 2012 года имя легендарного ингушского летчика носит республиканский аэропорт «Магас».

Напомним, Суламбек Осканов, работавший начальником Липецкого центра боевой подготовки и переучивания лётного состава Военно-воздушных сил, погиб под Липецком в 1992 году. При выполнении планового учебно-тренировочного полёта 7 февраля года он ценой собственной жизни предотвратил падение самолёта на населенный пункт. Османов смог увести самолет МиГ — 29, у которого отказал двигатель, в сторону от жилых домов.

Указом президента РФ от 11 апреля 1992 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга генерал-майору авиации Сулейману Осканову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.