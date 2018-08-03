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На юго-востоке Москвы выявлено загрязнение воздуха формальдегидом

Общество

Концентрация опасного вещества превышала ПДК более чем в 1,5 раза

Москва, 3 августа 2018, 14:08 — REGNUM  В столице России в связи с установившейся жарой за прошедшие сутки 2 августа ухудшилась экологическая обстановка. Об этом сообщает Росгидромет.

Отмечается, что эксперты службы зафиксировали повышенную степень загрязнения воздуха на юго-востоке Москвы формальдегидом. Концентрация опасного вещества превышала предельно-допустимую концентрацию (ПДК) более чем в 1,5 раза. На юге Москвы уровень загрязнения воздуха превысил ПДК в 1,2−1,4 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на пятницу, 3 августа, в столице России специалисты «Мосэкомониторинга» зафиксировали кратковременные превышения порога запаха сероводорода.

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