Экономия на безопасности? США хотят отменить досмотр в небольших аэропортах

Вашингтон, , 14:08 — REGNUM Американская Администрация транспортной безопасности (Transportation Security Administration TSA), отвечающая за безопасность пассажиров, рассматривает вопрос о прекращении досмотра пассажиров в небольших аэропортах по всей стране, сообщает CBS News.

Агентство хочет сделать это для того, чтобы сосредоточить усилия по обеспечению безопасности в крупнейших аэропортах. По данным телеканала CNN, речь идет о прекращении досмотра в 150 аэропортах страны, которые обслуживают самолеты вместимостью менее 60 пассажиров.

В документах агентства уточняется, что это позволит экономить $115 млн ежегодно. Решение пока не принято, возможные сроки принятия решения в агентстве не уточнили, заявив, что до какого-либо решения будут оценены риски для пассажиров.

По мнению опрошенных CBS экспертов по вопросам безопасности, риски огромны, поскольку террористы для своих атак в таком случае обязательно переключатся на региональные аэропорты. Рейсы таких аэропортов перевозят десятки тысяч пассажиров.

Экс-работник авиакомпании в сфере безопасности, бывший главный сотрудник службы безопасности ООН и преподаватель основ безопасности в университете штата Калифорния Глен Винн считает, что террористы немедленно включат в свои планы атаки на такие аэропорты.

Эксперт по авиационной безопасности в Денверском университете Джеффри Прайс уточнил, что TSA сэкономит деньги, прекратив практику сканирования пассажиров в небольших аэропортах. Он также уточнил, что террористы смогут наряду с обычными пассажирами летать из незащищенного небольшого аэропорта и атаковать свои цели, например, прилетев в большой аэропорт — и там их никто не досмотрит по прилету.

CBS также отмечает, что прекращение досмотра в небольших аэропортах противоречит принятому при администрации президента США Дональда Трампа курсу на ужесточение мер безопасности. Так, в 2017 году были введены строгие правила и новые процедуры по провозу на внутренних рейсах ноутбуков и планшетов.