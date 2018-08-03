«Чернобыльцы» четвёртый год не могут получить землю в Севастополе

Севастополь, , 14:07 — REGNUM Ликвидаторы Чернобыльской аварии четвёртый год не могут получить выделенную землю в Севастополе. Об этом сегодня на пресс-конференции в Севастополе» сообщил руководитель региональной общественной организации инвалидов и ветеранов «Союз «Чернобыль» Севастополя» Анатолий Олейников.

По его словам, во времена губернаторства Сергея Меняйло вопрос начали решать, однако после прихода Дмитрия Овсянникова на пост руководителя города процесс вновь остановился.

«В 2012 году власти приняли решение о выделении земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. В 2016 году 42 человека успели оформить землю, а 16 — нет, хотя имеют на руках соответствующие сертификаты. И этот вопрос не решается до сих пор, несмотря на то, что на защите наших прав стоит федеральный конституционный закон 6-ФКЗ», — отметил Олейников, сетуя на то, что местные чиновники предложили заново заняться оформлением документов.

Напомним, в Севастополе проживает около тысячи ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы.