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«Чернобыльцы» четвёртый год не могут получить землю в Севастополе

Общество

Губернатора Овсянникова не интересуют проблемы людей, в 1986 году ликвидировавших страшную аварию на АЭС

«Чернобыльцы» четвёртый год не могут получить землю в Севастополе
Марина Каширская © ИА REGNUM
Севастополь

Севастополь, 3 августа 2018, 14:07 — REGNUM  Ликвидаторы Чернобыльской аварии четвёртый год не могут получить выделенную землю в Севастополе. Об этом сегодня на пресс-конференции в Севастополе» сообщил руководитель региональной общественной организации инвалидов и ветеранов «Союз «Чернобыль» Севастополя» Анатолий Олейников.

По его словам, во времена губернаторства Сергея Меняйло вопрос начали решать, однако после прихода Дмитрия Овсянникова на пост руководителя города процесс вновь остановился.

«В 2012 году власти приняли решение о выделении земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. В 2016 году 42 человека успели оформить землю, а 16 — нет, хотя имеют на руках соответствующие сертификаты. И этот вопрос не решается до сих пор, несмотря на то, что на защите наших прав стоит федеральный конституционный закон 6-ФКЗ», — отметил Олейников, сетуя на то, что местные чиновники предложили заново заняться оформлением документов.

Напомним, в Севастополе проживает около тысячи ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы.

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Земельные споры в Севастополе и Крыму
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