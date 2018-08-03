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Осужденный за убийство Буданова скончался в колонии Омска

Общество

Экс-полковник Юрий Буданов был убит на выходе из нотариальной конторы на Комсомольском проспекте в июне 2011 года

Омск, 3 августа 2018, 14:05 — REGNUM  В Омске в колонии от остановки сердца скончался Юсуп Темирханов, осужденный за убийство экс-полковника Юрия Буданова. Об этом сообщила адвокат Роза Магомедова в интервью РИА Новости.

«Он (Юсуп Темирханов) умер в медицинской части колонии от остановки сердца», — сказала адвокат.

По ее словам, защита пыталась добиться освобождения мужчины, так как у «него всегда были проблемы со здоровьем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Юрий Буданов был убит на выходе из нотариальной конторы на Комсомольском проспекте в июне 2011 года. По подозрению в совершении данного преступления был задержан Юсуп Темирханов. 7 мая 2013 года приговором Московского городского суда Темирханов был осуждён к 15 годам лишения свободы.

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