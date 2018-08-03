Что осталось от объекта культурного наследия в Новосибирске: фоторепортаж

Новосибирск, , 13:55 — REGNUM Новосибирская общественность продолжает негодовать по поводу того, что даже статус выявленного объекта культурного наследия не спас здание первого звукового кинотеатра Новосибирска «Металлист» от сноса.

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Корреспондент ИА REGNUM сегодня, 3 августа, побывал на месте сноса здания и выяснил, можно ли спасти памятник от разрушения.

«Металлист» когда-то знало и любило всё левобережье. Кинотеатр был одним из старейших и крупнейших в Новосибирске. Да и сегодня многие помнят, как подростками ходили на сеансы.

Жительница Новосибирска Светлана Перфильева приехала из Первомайского района специально, чтобы посмотреть, что же осталось от кинотеатра, из которого её впервые провожал до дома одноклассник. О том, что здание начали сносить узнала из новостей, огорчилась.

«Это не просто здание кинотеатра, это символ Левобережья, символ Новосибирска. И вот так просто взять и разрушить здание, которому десятки лет, куда ходили с раннего утра и до поздней ночи на фильмы. Это же как с легендарным человеком, когда уходит целая эпоха. И дело даже не столько в ностальгии, хотя она здесь, конечно же, играет роль, дело в том, что скоро в Новосибирске не останется вот таких вот исторических памятников, которые могут поведать молодому поколению о том Новосибирске, который они никогда не видели и не увидят», — поделилась с корреспондентом ИА REGNUM своими переживаниями женщина.

Депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Прибаловец оценил происходящее с «Металлистом» как «поразительную ситуацию».

«Несмотря на то, что управление по охране культнаследия Новосибирской области присвоило кинотеатру «Металлист» 1 августа статус выявленного объекта культурного наследия, 2 августа собственник начал его ломать. Что является прямым нарушением действующего законодательства. Ломать в спешке, как говорят, не обеспечив необходимых строительных норм и норм безопасности (скажем, в непосредственной близости от работ находится детская площадка).Поскольку наш город не богат на объекты культурного наследия и здания, представляющие собой историко-архитектурную ценность, я считаю эту ситуацию недопустимой для города и обратился с письмами в полицию, прокуратуру и мэрию г. Новосибирска с целью не допустить дальнейшего разрушения выявленного объекта культурного наследия — кинотеатра «Металлист». Ведь на данный момент не пострадала его главная, фасадная часть и объект ещё можно спасти для города», — написал депутат на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/photo.php

Сегодня на площадке никого нет, техника стоит в отдалении. Снос на время остановлен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа рабочие приступили к сносу здания первого звукового кинотеатра «Металлист», на площадке работала тяжёлая техника. На защиту здания встали общественные активисты, ведь ещё накануне, 1 августа, управление по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области приняло решение включить кинотеатр «Металлист», расположенный по ул. Римского-Корсакова, 1/1 в Новосибирске, в перечень выявленных объектов культурного наследия. Позже к общественникам присоединились полиция и чиновники. Снос был остановлен.

Кинотеатр «Металлист» (дата создания выявленного объекта культурного наследия — 1934 год), согласно исследованию, «является образцом конструктивизма в архитектуре зданий, предназначенных для массовых зрелищных мероприятий, частью соцгорода завода «Сибметаллстрой» (до 1932 г. «Сибкомбайн», с 1946 г. «Сибсельмаш»)». Это первый кинотеатр, возведённый в левобережной части Новосибирска.

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