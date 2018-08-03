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В Южной Корее от жары за две недели погибло 29 человек

Общество

Аномальная жара в стране продолжается уже более двух недель

В Южной Корее от жары за две недели погибло 29 человек
Kimmo Räisänen
Солнце. Сеул

Сеул, 3 августа 2018, 13:54 — REGNUM  В результате аномальной жары за две минувшие недели в Южной Корее погибли 29 человек. Об этом сообщает со ссылкой на Министерство здравоохранения страны южнокорейское агентство Yonhap.

Отмечается, что аномальная жара в стране продолжается уже более двух недель, в среду, 1 августа, температура воздуха в Южной Корее установила новый рекорд — столбик термометра в уезде Хончхон поднялся до отметки 40,7°C. Данный показатель стал самым высоким за всю историю наблюдений с 1907 года.

Некоторые жители страны не выдерживают жары, сообщает издание, участились случаи тепловых ударов. В результате только от тепловых ударов уже погибли 29 человек.

Напомним, необычайно сильная жара летом текущего года установилась и в других странах Азии, к примеру, в Китае. Синоптики КНР объявили прошедший июль самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

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Погодные аномалии
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