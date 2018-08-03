В Новгородском университете хотят обучать медиаторов

Великий Новгород, , 13:53 — REGNUM В Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого могут начать обучение профессиональных медиаторов — специалистов по урегулированию споров во внесудебном порядке. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил член Совета Федерации РФ от Новгородской области Сергей Фабричный.

По его словам, вопрос прорабатывается Ассоциацией юристов России. Эта тема будет также обсуждаться на V Юридическом форуме стран БРИКС в Кейптауне (ЮАР) в августе.

«Будет обсуждаться возможная подготовка на базе Новгородского государственного университета медиаторов для разрешения экономических споров в рамках формирования проекта «Один пояс и один путь». Намётки существуют, но должны быть согласованы юридические процедуры», — пояснил сенатор.

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Он отметил, что в Новгородской области с 2017 году уже опробованы процедуры медиации по вопросам семейных отношений. Так называемые «комнаты примирения» посетили 800 новгородцев.

«Для региона с населением 606 тыс. человек это — неплохой результат», — считает Сергей Фабричный.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области реализуется проект «Давайте жить дружно». Новгородские медиаторы оказывают жителям региона помощь в разрешении имущественных и семейных споров.

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