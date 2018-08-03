Петросян о «разделе имущества» со Степаненко: «Это моя личная жизнь»

Москва, , 13:50 — REGNUM «Раздел имущества» между юмористом Евгением Петросяном и его супругой Еленой Степаненко не должен становиться достоянием общественности. Об этом сообщил сам Петросян телеканалу «360».

"Я не могу это комментировать, — сказал Петросян. — Это моя личная жизнь!»

Ранее стало известно, что в июле текущего года Елена Степаненко подала иск в Хамовнический суд Москвы, потребовав раздела совместно нажитого с супругом имущества. Рассмотрение иска назначено на понедельник, 6 августа.

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