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В Канаде умер тату-модель Zombie Boy: биография

Общество

В качестве тату-модели Дженест дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса

Монреаль, Канада, 3 августа 2018, 13:40 — REGNUM  В канадском городе Монреаль на 33-м году жизни ушёл из жизни известный своими многочисленными татуировками Рик Дженест, более известный как Zombie Boy. Об этом со ссылкой на местных правоохранителей сообщила радиостанция Radio Canada.

Рик Дженест родился 7 августа 1985 в Канаде, свою первую татуировку он сделал в 15 лет после операции по удалению опухоли головного мозга. В качестве тату-модели он дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса — за самое большое количество татуировок костей на теле — 139, и за самое большое количество татуировок насекомых — 176.

В 2011 году Рик Дженест снялся в клипе «Born This Way» американской поп-исполнительницы Стeфани Джоанн Анджелины Джерманоотты, более известной, как Lady Gaga, в котором на лице певицы были нарисованы такие же тату, изображающие череп, что и у Рика.

По предварительным данным, Zombie Boy покончил с собой 1 августа. Следует отметить, что Леди Гага написала в своем Twitter, что «опустошена» известием о вероятном самоубийстве Дженеста.

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