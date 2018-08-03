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В тюрьме умер убийца полковника Юрия Буданова

Общество

Юсуп Темирханов отсидел всего пять лет из назначенных ему 15 лет лишения свободы

В тюрьме умер убийца полковника Юрия Буданова
Цитата из х/ф «Граф Монте-Кристо». Реж. Робер Верне. 1954. Франция, Италия
Умирающий узник

Омск, 3 августа 2018, 13:39 — REGNUM  Юсуп Темирханов, обвиненный в убийстве полковника запаса Юрия Буданова, умер в омской колонии. Согласно приговору суда он должен был в течение 15 лет отбывать наказание в тюрьме, начиная с июня 2011 года.

Однако, по сообщению источника телеканала 360°, свой срок он не отсидел. Ряд СМИ называют причиной смерти Темирханова слабое здоровье.

Напомним, бывший командир 160-го гвардейского танкового полка Юрий Буданов был обвинен в похищении, изнасиловании и убийстве 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В 2000 году его задержали и осудили на 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его также лишили воинского звания и всех наград, а также возможности занимать руководящие должности в государственных структурах в течение трех лет.

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В 2009 году экс-полковника отпустили на свободу по УДО. В 2011 году Буданов был убит в центре Москвы. Убийца выпустил в него четыре пули. Следствие установило, что расправился с бывшим военным уроженец Чечни Юсуп Темирханов.

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