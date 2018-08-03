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В Костромской области появится новый парк

Общество

В селе Красное-на-Волге начаты работы над созданием нового места отдыха

В Костромской области появится новый парк
Клод Моне. Зелёный парк. 1871

п.г.т. Красное-на-Волге, Костромская область, 3 августа 2018, 13:25 — REGNUM  В 2018 году в селе Красное-на-Волге Костромской области появится новый парк, сообщает областное телевидение «Русь». Регион потратит на него 4 миллиона рублей.

Созданием нового места отдыха будет заниматься ярославская компания. В областном телевидении отмечают, что на месте будущего парка уже выкорчевали деревья и кусты вокруг памятника Ленину, там же уложат плитку и построят смотровую площадку с видом на храм и спуском к воде.

Площадь планируемого парка свыше 20 тысяч квадратных метров. Местные власти обещают завершить все работы к октябрю.

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