В Костромской области появится новый парк

п.г.т. Красное-на-Волге, Костромская область, , 13:25 — REGNUM В 2018 году в селе Красное-на-Волге Костромской области появится новый парк, сообщает областное телевидение «Русь». Регион потратит на него 4 миллиона рублей.

Созданием нового места отдыха будет заниматься ярославская компания. В областном телевидении отмечают, что на месте будущего парка уже выкорчевали деревья и кусты вокруг памятника Ленину, там же уложат плитку и построят смотровую площадку с видом на храм и спуском к воде.

Площадь планируемого парка свыше 20 тысяч квадратных метров. Местные власти обещают завершить все работы к октябрю.