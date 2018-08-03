Названа дата прощания с актером Мартыновым

Москва, , 13:22 — REGNUM Прощание с заслуженным артистом России Юрием Мартыновым, скончавшимся 2 августа в Москве, пройдет в ближайшую субботу. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственного театра киноактера.

В сообщении говорится, что артиста 4 августа похоронят в Пушкинском районе. Время и место прощания с артистом не уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа в Москве на 85-м году жизни скончался заслуженный артист России, актёр театра и кино Юрий Мартынов.

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