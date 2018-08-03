Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа могут перенести на октябрь

Грозный, , 13:20 — REGNUM Традиционный фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, который ежегодно в сентябре проходит в одном из субъектов Северного Кавказа, могут перенести на октябрь. Об этом хлопочут власти Чечни, где он должен состояться в 2018 году. Причина возможного переноса в предстоящем юбилее города Грозного.

Руководство республики планирует, чтобы фестиваль стал одним из мероприятий в плане празднования Дня рождения столицы республики. Уже подготовлены предложения для оргкомитета по переносу фестиваля, пишет «Чечня сегодня».

Проработать этот вопрос поручил глава региона Рамзан Кадыров в ходе рабочей встречи с главой минспорта ЧР Мусой Ханариковым. По словам Кадырова, «фестиваль займёт достойное место в программе праздничных юбилейных мероприятий», если оргкомитет поддержит эту инициативу.

Читайте также: Чечня станет столицей Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа

Напомним, Фестиваль культуры и спорта народов Северного Кавказа проводится с 2010 года. Первые спортивно-культурные форумы проходили под названием «Кавказские игры». Ежегодно столицей фестиваля становится тот регион СКФО, команда которого побеждает в соревнованиях.

В 2018 году столицей фестиваля станет Чечня. В 2017 году он проводился в Северной Осетии. Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2018 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа получил официальный статус ежегодного. Ответственными за его проведение станут Министерство по делам Северного Кавказа, Минспорта РФ и Министерство культуры РФ.

Читайте также: Медведев распорядился проводить Фестиваль народов Кавказа ежегодно