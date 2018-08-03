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В работе поста «Кущевский» на трассе «Дон» обнаружили нарушения

Общество

В целях борьбы с правонарушениями на посту установят четыре дополнительные видеокамеры

Краснодар, 3 августа 2018, 13:17 — REGNUM  Работу поста ГИБДД «Кущевский» (федеральная трасса М4 «Дон») проверили методом «скрытой проверки» правоохранители, выявлен ряд нарушений. Об этом сообщает радиостанция Business FM.

Отмечается, что в МВД опровергли главную претензию автомобилистов — относительно того, что сотрудники поста подбрасывают путешественникам наркотики. В ведомстве добавили, что в целях борьбы с правонарушениями на посту установят четыре дополнительные видеокамеры, которые, помимо изображения, будут также фиксировать и звук.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) направил начальнику ГУОБДД МВД РФ Михаилу Черникову письмо, в котором просил приостановить работу поста ГИБДД «Кущевский» в связи со шквалом жалоб на деятельность сотрудников стационарного поста.

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