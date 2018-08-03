В Японии запретили разглашать записи суда над «Аум Синрике»*

Токио, , 13:12 — REGNUM В целях недопущения повторения трагедии, которая стала результатом деятельности секты «Аум Синрике» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), правительство Японии запретило разглашать записи суда над членами этой организации, заявила 3 августа министр юстиции Японии Ёко Камикава на пресс-конференции.

«Их преступления были беспрецедентными, подобные преступления никогда не должны повториться», — сказала министр.

По ее словам, японское правительство должно быть уверено в том, что озвученные на суде записи никогда не дойдут до будущих поколений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, смертельный приговор в отношении шестерых оставшихся в живых членов секты и ожидавших казни 12 лет был приведен в исполнение 26 июля. Основатель секты семеро других бывших руководителей «Аум Синрике» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были казнены в начале июля.

Преступная организация проповедовала культ скорого наступления конца света. В Японии она вовлекала жителей в свою деятельность, а затем направляла их на совершение преступлений. Ключевым эпизодом в деятельности секты стало нападение в метро в марте 1995 года. Активисты применили смертоносный газ зарин, в результате чего 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления.

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