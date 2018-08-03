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Проверка в детском санатории в Талгаре: вместо туберкулезников — ВИП-дети

Общество

На момент проверки среди 79 детей в санатории не оказалось ни одного очередника-туберкулезника

Алма-Ата, Казахстан, 3 августа 2018, 13:06 — REGNUM  Врач-фтизиатр Талгарской центральной районной больницы выдавал подложные справки, а директор санаторного садика принимал на «оздоровление» совершенно здоровых детей, сообщили в прокуратуре Талгарского района.

ГККП «Санаторный детский сад № 5 «Айналайын» предназначен для оздоровления детей, переболевших туберкулезом, но оказалось, что отдыхали в нем дети местных чиновников и бизнесменов. Место в санаторном садике для детей до пяти лет оценивалось в сумму от 100 до 150 тысяч тенге (от 18 до 27 тысяч рублей). При этом отдельно существовала очередь в этот сад для детей, переболевших туберкулезом, но она не продвигалась.

«Выяснилось, что за 2017−2018 годы 114 детей, абсолютно здоровых, находились в этом санатории. В то время как около 200 детей по нашему району нуждаются в таком лечении, санаторном уходе. На момент проверки выяснилось, что там находились 79 здоровых — ни одного больного, их поместили туда незаконно. Это дети местных госчиновников, местных коммерсантов», — сообщил прокурор Талгарского района Алма-Атинской области Бакустар Кыдырбаев.

В отношении врача, оформлявшего справки, начато досудебное расследование по факту подделки документов. В отношении директора ГККП «Санаторный детский сад № 5 «Айналайын» начато досудебное расследование по статье 361 «Злоупотребление должностными полномочиями».

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Туберкулез
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