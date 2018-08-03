Чемпионат мира по футболу повлиял на отношение граждан РФ к США

Москва, , 13:44 — REGNUM Позитивные высказывания президента США Дональда Трампа об РФ, озвученные им во время саммита в Хельсинки, положительно повлияли на отношение граждан России к Америке, считает политолог Андрей Колядин. Об этом он заявил 3 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги социологического исследования «Левада-Центра», показавшего, что по сравнению с мартом 2018 года в июле 2018 года граждане РФ стали лучше относиться к США и Европе.

«Этот промежуток времени пропаганда была не столь жёсткой, — пояснил Колядин. — Надо понимать, что сегодняшняя пропаганда действует на вполне ограниченные территории. У потребителей пропагандистских продуктов на первом, втором, третьем каналах есть своя чётко очерченная аудитория, она практически неизменна, не пополняется и поэтому на неё влияют те заявления, которые звучат с трибун американского сената».

При этом Колядин отметил, что общая тенденция, как это ни странно, была вполне позитивной.

«Во-первых, встреча президента России с Трампом, когда глава Белого дома оценил РФ позитивно к величайшей ярости его оппонентов в США, — сказал политолог. — Трамп даже призвал вернуть РФ в «Большую семёрку», так как нельзя строить геополитических планов, когда один из акторов не учитывается».

Ещё один фактор — чемпионат мира по футболу 2018 года, который, как считает Колядин, показал многим жителям РФ, что люди, которые приезжают из-за рубежа, причём из вполне агрессивных стран — одной из самых больших делегаций была американская — они не злобные тролли, «желающие разорвать Россию и пожирать детей живьём».

Напомним, как сообщил 2 августа «Левада-Центр», если в мае 2018 года «плохо» относились к США 69% опрошенных социологами респондентов, то в июле позитивные оценки поднялись до 42%, а негативные снизились до 40%. Улучшилось отношение и к ЕС: сумма ответов «очень хорошо» и «хорошо» в отношении к ЕС выросла с 27−28% в марте и мае 2018 года до тех же 42% в июле. Напротив, доля негативных суждений («в основном плохо» и «очень плохо») уменьшилась с 53−55% до 38% за те же месяцы.