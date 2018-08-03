В Петербурге проверят экологию Суздальских озер

Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM Суздальские озера на севере Петербурга обследуют в 2018 году. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 августа в региональном отделении партии «Справедливая Россия», ссылаясь на ответ комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Смольного.

Состояние воды в этих крупных водоемах ранее оценили как неудовлетворительное по санитарно-химическим показателям на 100%, а по микробиологическим показателям — на 56,8%. Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также называло озера грязными еще в 2017 году.

Председатель комитета по природопользованию Игорь Григорьев сообщил, что обследование проведут, чтобы выявить все факторы, которые оказывают «негативное влияние на экологическое состояние» Суздальских озер. Комитет сумел сэкономить на государственных тендерах 3 млн рублей, которые и пойдут на эти цели, но денег не хватит, так как целиком экологическое обследование будет стоить 9,5 млн рублей.

В итоге, комитет решил подать заявку на выделение дополнительных средств в 2019 году, чтобы завершить проверку воды в Суздальских озерах.

«По результатам проведенного комплексного обследования вышеуказанных водных объектов комитетом будет определена необходимость и последовательность дальнейших действий, направленных на экологическое восстановление озер», — пишет Григорьев в своем ответе петербургским «справороссам».

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Заметим, на последнем заседании Координационного совета в сфере социально-экономического развития Петербурга и Ленобласти чиновники из Северной столицы констатировали, что на сегодня в Петербурге нет ни одного водоема, где было бы безопасно купаться, и призвали областных коллег содействовать в контроле за предприятиями, которые сбрасывают в акваторию опасные отходы. Тогда вице-губернатор Ленобласти Дмитрий Ялов согласился, что «такими темпами» скоро чистых водоемов не останется и в 47 регионе.

Глава петербургских «справороссов» Марина Шишкина отмечает, что пока с трудом идет борьба и с другой проблемой Суздальских озер — не удается ликвидировать незаконную застройку берегов.

«На Нижнем Большом Суздальском озере пляжной полосы практически нет: почти по всему периметру выход к воде преграждают высокие заборы частных особняков. По ряду случаев имеются судебные предписания о сносе нарушающих природоохранное законодательство сооружений, но пока есть только один пример исполнения этих предписаний — на Выборгском шоссе, 112», — замечает Шишкина.

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Добавим, три крупных озера на севере Петербурга загрязнили в процессе массовой застройки прибрежных территорий. За очистку и благоустройство Суздальских озер активно выступают местные жители, экологи, представители инициативных и экспертных групп. Горожане требуют от чиновников оперативной очистки акватории, а также предлагают обустроить пляжи, пешеходный и велосипедный маршруты вдоль всей прибрежной полосы, чему сейчас мешает частная застройка.