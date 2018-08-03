С начала года в Петербурге из окон выпали 26 детей: число жертв растёт

Санкт-Петербург, , 12:51 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 1 января по 26 июля 2018 года из окон выпали 25 детей, трое из них погибли. В большинстве случаев к несчастью привели невнимательность взрослых, ненадежные москитные сетки и детские шалости. Об этом сообщили 3 августа в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

За тот же период 2017 года выпал из окон 21 ребенок, один из них погиб.

Чаще всего жертвами падения становятся дети до четырех лет, у которых в этом возрасте еще не сформировался страх высоты. При этом косвенной причиной ЧП с малышами становятся москитные сетки в окнах, которые не выдерживают веса детей и выпадают вместе с ними.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко призвал подчиненных достучаться до родителей, чьи дети рискуют выпасть из окна через москитную сетку, с помощью предупреждений в СМИ и в местах общего пользования многоквартирных домов.

Напомним, 19 июля во Фрунзенском и Центральном районах были госпитализированы два мальчика 2016 года рождения, которые выпали из окон с москитными сетками. Один из мальчиков впоследствии скончался.

Подростки же зачастую выпадают по собственной неосторожности, например, высовываясь из окон, дурачась рядом с ними или садясь на подоконник, отмечают в аппарате детского омбудсмена.

Так, 26 июля 12-летний подросток в Кировском районе получил травмы во время прогулки в заброшенном доме.

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Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге призывала не использовать москитные сетки на окнах без соответствующей защиты и активно доводить до родителей информацию об угрозах детям от открытых окон.

«Единственный способ изменить эту плачевную ситуацию — доносить информацию о мерах безопасности всеми возможными средствами», — уверена Светлана Агапитова.

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