В Алма-Ате сменился руководитель местной полицейской службы

Алма-Ата, Казахстан, , 12:49 — REGNUM Начальник местной полицейской службы Алма-Аты, подполковник полиции Жасулан Байкенов освобожден от занимаемой должности согласно поданному рапорту, сообщила пресс-служба ДВД города.

Байкенов руководил местной полицейской службой Алма-Аты с января 2016 года. В его обязанности входило обеспечение охраны общественного порядка и контроль за профилактикой правонарушений в общественных местах и на внутридворовых территориях. Также начальник МПС должен курировать работу участковых инспекторов, а также инспекторов ювенальной полиции и полка дорожно-патрульной полиции.

Ранее за упущения в работе освобожден от занимаемой должности начальник МПС УВД Алмалинского района города, капитан полиции Серик Кумабеков, руководивший подразделением с апреля 2017 года.

Напомним, 19 июля в алма-атинской больнице скончался олимпийский чемпионДенис Тен. На 25-летнего спортсмена днем в самом центре Алма-Аты напали с ножом автоворы, снимавшие зеркала с его автомобиля. Известный фигурист потерял около трех литров крови в результате множественных колото-резаных ран верхней части правого бедра и ягодичной области.

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