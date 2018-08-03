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AFP: Солженицын забыт российской молодежью

Общество

Писатель ушел из жизни ровно 10 лет назад, 3 августа 2008 года

Париж, 3 августа 2018, 12:45 — REGNUM  Александр Солженицын, один из самых известных писателей двадцатого века забыт молодым поколением в России, спустя десять лет после его смерти, сообщает агентство France Presse.

Александр Исаевич Солженицын (1918−2008) — русский писатель, драматург, публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе. Писатель ушел из жизни ровно 10 лет назад, 3 августа 2008 года.

«Солженицын — диссидент, выступал против советской власти, и великий писатель», — резюмирует 23-летняя московская студентка Сания Поляковски, признавая, что не читала ни одного произведения писателя.

«Мы проходили произведения Солженицына в старшей школе, но у меня не осталось каких-то сильных воспоминаний», — признается другой молодой человек.

Сания Поляковски вполне типична для молодого поколения, которое слышало о работах писателя, но сами их не читали. «В аудитории из 30 студентов не более двух-трех человек читали книгу архипелаг ГУЛАГ Солженицына», — рассказал Александр Алтунян, профессор факультета журналистики Московского международного университета.

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