В Калужской области 69% объектов ЖКХ готовы к отопительному сезону

Калуга, , 12:36 — REGNUM В Калужской области в 2018 году из региональной казны выделено 419 млн рублей на подготовку к отопительном сезону 2018−2019, что существенно выше, чем в 2017 году, сообщает 3 августа корреспондент ИА REGNUM по информации министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

По словам и.о. обязанности руководителя министерства Руслана Маилова, заявки муниципалитетов полностью удовлетворены. В настоящий период подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в целом составляет около 69%. Наиболее высокими темпами эта работа ведется в Ульяновском, Сухиничском, Мосальском, Барятинском, Мещовском и в Обнинске. В других — работы спланированы и ведутся, но по разным причинам есть отставания от графиков. В этой связи глава ведомства призвал муниципалитеты обеспечить к началу сезона выполнение всех необходимых мероприятий, в том числе по переводу малоэтажных домов на поквартирное теплоснабжение. Эти работы ведутся в 15 городах и сельских поселениях. К началу августа уже переведено 260 квартир (25%). В лидерах — Калуга, Сухиничи и Белоусово.

В ходе подготовки к зимним холодам в области уделяется состоянию коммунального хозяйства военных городков, в особенности тех, что переходят к Калужской области. Это города Серпухов-15 и Наро-Фоминск-11. Сложности заключаются в высоком износе их коммунальной инфраструктуры. В калужском регионе намерены решать проблему в тесном взаимодействии с Министерством обороны РФ.

Отдельная забота муниципальных образований области — это задолженности за электричество (362 млн рублей) и за газ (384 млн рублей). В этой связи губернатор области Анатолий Артамонов в качестве решения проблемы рекомендовал главам муниципальных образований применять авансовые платежи и платить за месяц вперёд.

Глава региона считает, что необходимо активизировать на местах перевод потребителей на прямые договора с поставщиками ресурсов, минуя управляющие компании, которые порой умышленно задерживают средства потребителей.

Напомним, кк ранее сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов назвал неплатежи за энергоресурсы «угрозой государственной безопасности №1» и предложил рассматривать как хищение.

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