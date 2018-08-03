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В Нижнем Тагиле откроют памятник десантникам

Общество

С таким предложением выступил врио главы города

Нижний Тагил, Свердловская область, 3 августа 2018, 12:32 — REGNUM  В Нижнем Тагиле Свердловской области может быть открыт памятник создателю воздушно-десантных войск. С предложением создать памятник десантникам 2 августа на митинге выступил врио главы города Владислав Пинаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии

Всего на набережной Тагильского пруда возле памятника горожанам, погибшим в локальных войнах, собрались около 200 человек. На митинге Пинаев предложил открыть новый памятник — десантникам. И глава местного отделения Союза ветеранов Афганистана Андрей Банников поддержал эту инициативу. По его словам, его можно открыть Василию Маргелову — создателю ВДВ.

Идею одобрили и собравшиеся на митинг десантники, громким «Ура!». Разрабатывать проект памятника начнут в ближайшее время.

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