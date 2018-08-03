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Бывшие супруги Степаненко и Петросян делят имущество

Общество

В браке известные юмористы прожили 32 года

Москва, 3 августа 2018, 12:32 — REGNUM  Известные юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко начали процесс раздела совместно нажитого имущества. Соответствующий иск к бывшему супругу в Хамовнический суд Москвы Степаненко подала в июле, а рассмотрение дела назначено на 6 августа. Об этом сообщается на сайте суда.

При этом Евгений Петросян в беседе с агентством «Москва» заявил, что не знает об иске по разделу имущества, и назвал информацию «недоразумением».

Напомним, самая звездная семья российской эстрады Евгений Петросян и Елена Степаненко распалась после более тридцати лет совместной жизни. Развод они оформили летом 2018 года.

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Культурная хроника
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