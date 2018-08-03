Пятница, 3 Августа 2018 года
12:45:56 МСК

В Стокгольме частично остановлена работа антидопинговой лаборатории WADA

Общество

Дисциплинарный комитет WADA проведет проверку на предмет соответствия методов работы лаборатории стандартам агентства

Стокгольм, 3 августа 2018, 12:27 — REGNUM  Всемирное антидопинговое агентство (WADA) частично приостановило работу антидопинговой лаборатории в Стокгольме, сообщает пресс-служба агентства.

В сообщении говорится, что деятельность лаборатории была приостановлена из-за несоответствия одного из методов проверки проб стандартам WADA.

«Частичное приостановление будет оставаться в силе в ожидании дисциплинарного разбирательства, проводимого независимым Дисциплинарным комитетом», — пояснили в агентстве.

Закрытая лаборатория по-прежнему сможет принимать образцы проб на анализ и выполнять свою регулярную антидопинговую деятельность, однако все получаемые образцы будет необходимо отправлять на анализ в другие лаборатории WADA.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Допинговые скандалы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить