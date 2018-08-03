В Стокгольме частично остановлена работа антидопинговой лаборатории WADA

Стокгольм, , 12:27 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) частично приостановило работу антидопинговой лаборатории в Стокгольме, сообщает пресс-служба агентства.

В сообщении говорится, что деятельность лаборатории была приостановлена из-за несоответствия одного из методов проверки проб стандартам WADA.

«Частичное приостановление будет оставаться в силе в ожидании дисциплинарного разбирательства, проводимого независимым Дисциплинарным комитетом», — пояснили в агентстве.

Закрытая лаборатория по-прежнему сможет принимать образцы проб на анализ и выполнять свою регулярную антидопинговую деятельность, однако все получаемые образцы будет необходимо отправлять на анализ в другие лаборатории WADA.