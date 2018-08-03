«Общие слова» – психолог раскритиковал рекомендации Минпросвещения РФ

Москва, , 12:34 — REGNUM Чтобы в школах РФ среди учеников было меньше агрессии, их следует научить договариваться между собой и снимать конфликты без рукоприкладства, а не спускать учителям сверху инструкции с набором общих фраз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал завкафедрой криминальной психологии факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Ениколопов. Так он прокомментировал новость о том, что Минпросвещения РФ разослало в регионы методические рекомендации по работе с агрессивными детьми.

В числе советов, которыми чиновники новообразованного ведомства осчастливили школьных педагогов: «учить детей вырабатывать собственную позицию и отношение к проблеме», «минимизировать факторы, препятствующие личностному развитию», «направлять активность», «оказывать помощь в профессиональном и жизненном самоопределении». Кроме того, агрессивным детям, оказывается, нужно обеспечить условия «для самореализации и осознания подростками своей индивидуальности» и прочее, и прочее.

«Думаю, что это ни на что не повлияет, потому что это общие слова, — сказал Ениколопов. — Буллинг (травля одних членов коллектива другими, — прим. ИА REGNUM ) связан в первую очередь с возникновением иерархий в любой социальной группе — будь то класс или что-то иное, — объяснил психолог. — В ней распределяются роли: самый глупый, самый умный, самый красивый, самый слабый, самый сильный, «шут» и так далее. Единственный совет учителю, чтобы он внимательно следил за взаимоотношениями в классе и пресекал их, а не «создавал условия для развития». Для этого детей в школу и отдают!»

При этом психолог напомнил, что в закрытых коллективах типа армии или исправительного учреждения эти иерархии проявляются быстрее.

«Но армия справилась с дедовщиной без всяких «условий для самоопределения», — пояснил Ениколопов. — Основное, чему нужно учить учителей, не через инструкцию, а реально, — это вопросы медиации и снятия конфликтов. Учить людей договариваться между собой. Втолковывать детям, что из конфликтных ситуаций можно выходить, не разбивая друг другу морды. Школьников надо учить решать моральные и конфликтные дилеммы».

Напомним, как сообщили «Известия», Минпросвещение разослало в российские регионы методические рекомендации учителям, посвящённые тому, как выявлять детей, склонных к агрессивному поведению (до этого ведь выявить хулиганов было невозможно! — прим. ИА REGNUM ), и направлять их активность в «социально полезное русло».

Сообщается, что эти рекомендации подготовил подведомственный министерству Центр защиты прав и интересов детей.

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