Медведев направил поздравления балетмейстеру Гордееву в связи с 70-летием

Москва, , 12:12 — REGNUM Председатель правительства России Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму в адрес балетмейстера, народного артиста СССР Вячеслава Гордеева в связи с его 70-летием, сообщает 3 августа пресс-служба правительства.

В тексте телеграммы премьер-министр подчеркнул заслуги Гордеева и отметил его творческие качества. «Особая пластика и музыкальность позволили Вам создать множество разных образов, покорить лучшие сцены мира», — написал Медведев.

Он добавил, что благодаря Гордееву возглавляемый им коллектив «Русского балета» дарит зрителю незабываемые впечатления уже много лет.

Вячеслав Гордеев родился 3 августа 1948 года в Москве. В 1981-м он дебютировал в Большом театре в качестве балетмейстера, а с 1984 года он является руководителем Московского государственного областного театра «Русский балет».