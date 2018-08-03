Пятница, 3 Августа 2018 года
12:46:48 МСК

Медведев направил поздравления балетмейстеру Гордееву в связи с 70-летием

Общество

Незабываемые впечатления коллектив «Русского балета» дарит зрителю уже много лет

Москва, 3 августа 2018, 12:12 — REGNUM  Председатель правительства России Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму в адрес балетмейстера, народного артиста СССР Вячеслава Гордеева в связи с его 70-летием, сообщает 3 августа пресс-служба правительства.

В тексте телеграммы премьер-министр подчеркнул заслуги Гордеева и отметил его творческие качества. «Особая пластика и музыкальность позволили Вам создать множество разных образов, покорить лучшие сцены мира», — написал Медведев.

Он добавил, что благодаря Гордееву возглавляемый им коллектив «Русского балета» дарит зрителю незабываемые впечатления уже много лет.

Вячеслав Гордеев родился 3 августа 1948 года в Москве. В 1981-м он дебютировал в Большом театре в качестве балетмейстера, а с 1984 года он является руководителем Московского государственного областного театра «Русский балет».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Юбилеи и памятные даты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить