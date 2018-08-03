Ярославский губернатор и председатель правительства побывали в монастыре

Ярославль, , 12:00 — REGNUM 2 августа после официальных мероприятий в день Воздушно-десантных войск митрополит Пантелеимон, губернатор Дмитрий Миронов и председатель правительства Дмитрий Степаненко осмотрели реставрационные работы на территории Кирилло-Афанасиевского монастыря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской Епархии.

В рамках соглашения между правительствами Ярославской области и Москвы, подписанного губернатором Дмитрием Мироновым и мэром столицы Сергеем Собяниным, на реконструкцию исторического центра Ярославля было направлено 600 миллионов рублей. Часть средств пошла на восстановление Кирилло-Афанасиевского монастыря.

Как сообщают в пресс-службе Ярославской епархии, единственный мужской монастырь в Ярославле, заложенный Мининым и Пожарским, стоял обезглавленный более 80 лет, с 1936 года. В XX веке были разрушены главы церквей, разобраны колокольни, в храмах разместили производственные мастерские. Монастырское имущество было реквизировано. В 2008 году храмы Кирилло-Афанасиевского монастыря возвращены Ярославской епархии.

В комплекс реставрационных работ на территории монастыря вошли и восстановление фасадов обители, восточного периметра стены. На эти цели было выделено порядка 90 миллионов рублей. Губернатор и председатель правительства осмотрели выполненные работы. Об их ходе гостям рассказал настоятель обители игумен Никодим.