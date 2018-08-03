Увеличились сборы за выдачу гражданам РФ загранпаспортов с чипом

Москва, , 11:49 — REGNUM В России вступил в силу закон, увеличивающий госпошлины на выдачу загранпаспортов и водительских удостоверений нового поколения. ФЗ «Об увеличении сбора за выдачу ряда документов с электронным чипом» подписал 4 июля президент РФ Владимир Путин.

Согласно тексту документа, отныне граждане России за выдачу биометрического загранпаспорта будут платить не 3,5 тыс. рублей, как ранее, а 5 тыс. рублей. Для детей возрастом до 14 лет стоимость получения документа выросла на тысячу рублей и составляет отныне 2,5 тыс. рублей.

Читайте также: Загранпаспорт и водительские права обойдутся гражданам РФ на треть дороже

Также на 50% увеличилась пошлина за оформление водительского удостоверения нового поколения — теперь её размер составляет 3 тыс. рублей. В то же время стоимость получения документов старого образца осталась на прежнем уровне, а граждане, оформляющие документы нового образца через сайт госуслуг, получают скидку в 30%.

Читайте также: Что нового в законодательстве принесёт гражданам РФ август?