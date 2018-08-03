Власти Таджикистана передали тела погибших туристов диппредставительствам

Душанбе, , 11:48 — REGNUM Тела четырех погибших в Таджикистане туристов переданы посольствам США, Нидерландов и Швейцарии, сообщил 3 августа источник в МВД республики.

«Отправкой тел на родину будут заниматься диппредставительства этих стран в Таджикистане», — приводит РИА Новости слова собеседника.

В посольствах не стали комментировать вопросы, касающиеся отправки тел погибших на родину, «по просьбе родных».

Напомним, четверо туристов погибли 29 июля во время нападения на дороге в Дангаринском районе Хатлонской области. По предварительным данным, автомобиль сначала протаранил группу велосипедистов, а затем боевики стали добивать их огнестрельным и холодным оружием. Двое пострадавших во время инцидента до сих пор находятся в больнице в тяжелом состоянии. В МВД Таджикистана причастными к совершению нападения считают запрещенную в стране Партию исламского возрождения (ПИВТ).