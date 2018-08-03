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На Эйфелеву башню вновь начали пускать туристов

Общество

1 августа недовольные работники Эйфелевой башни в Париже объявили забастовку в связи с новой политикой доступа посетителей на сооружение

На Эйфелеву башню вновь начали пускать туристов
Цитата из м/ф «Золотое кольцо». Реж. Леонид Носырев. 1979. СССР
Эйфелева башня

Париж, 3 августа 2018, 11:36 — REGNUM  В столице Франции после двухдневной забастовки персонала вновь открыт доступ туристов на всемирно известную Эйфелеву башню. Об этом сообщает официальный Twitter-канал объекта.

«В пятницу, 3 августа, Эйфелева башня открыта и принимает посетителей с 9:00 утра до полуночи», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/LaTourEiffel/status/1025259973662654464

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа недовольные работники Эйфелевой башни в Париже объявили забастовку в связи с новой политикой доступа посетителей на сооружение. По некоторым сведениям, с июня руководство туристического объекта разрешило бронировать заранее до половины билетов, и это вызвало огромные очереди на входе в подъёмник и сложности с обслуживанием.

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