На Эйфелеву башню вновь начали пускать туристов

Париж, , 11:36 — REGNUM В столице Франции после двухдневной забастовки персонала вновь открыт доступ туристов на всемирно известную Эйфелеву башню. Об этом сообщает официальный Twitter-канал объекта.

«В пятницу, 3 августа, Эйфелева башня открыта и принимает посетителей с 9:00 утра до полуночи», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/LaTourEiffel/status/1025259973662654464

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа недовольные работники Эйфелевой башни в Париже объявили забастовку в связи с новой политикой доступа посетителей на сооружение. По некоторым сведениям, с июня руководство туристического объекта разрешило бронировать заранее до половины билетов, и это вызвало огромные очереди на входе в подъёмник и сложности с обслуживанием.

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