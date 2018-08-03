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«Вредно для здоровья»: в Италии азартные игры приравняли к сигаретам

Общество

На лотерейных купонах будут писать «Вредно для здоровья»

«Вредно для здоровья»: в Италии азартные игры приравняли к сигаретам
Макс Бекман. Мечта о Монте-Карло. 1939

Рим, 3 августа 2018, 11:35 — REGNUM  Правительство Италии продолжает борьбу с азартными играми: согласно утвержденному нижней палатой парламента страны «Декрету о достоинстве», на лотерейных купонах в обязательном порядке нужно будет писать «Вредно для здоровья», сообщает La Repubblica в пятницу, 3 августа.

Мера разработана по аналогии с предупреждающими надписями на пачках сигарет. На лотерейных купонах и другой печатной продукции, связанной с азартными играми, площадь надписи, разъясняющей, что игры могут нанести вред здоровью, должна составлять не менее 20% от общей площади купона.

Другой пункт декрета повышает штрафы за нарушение запрета на рекламу азартных игр: минимальный штраф составляет теперь 50 тыс. евро.

Борьбы с азартными играми была одним из основных предвыборных обещаний одной из двух сформировавших коалиционное правительство партий-победительниц мартовских парламентских выборов — «Движение 5 звезд». Лидеры партии вслед за родительскими комитетами и экспертами-медиками говорят о недопустимо высоком уровне распространения азартных игр среди детей и молодежи.

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Политическая жизнь Италии
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