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Условия пожарной безопасности в РФ нарушались 65 тыс. раз с начала года

Общество

Прокуратура провела проверки на предмет исполнения законов о пожарной безопасности

Москва, 3 августа 2018, 11:31 — REGNUM  Прокурорские проверки выявили 65 тысяч нарушений законодательства о пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей с начала 2018 года, говорится в материалах пресс-службы Генпрокуратуры РФ к заседанию коллегии, посвященной итогам работы за первое полугодие.

Всего в январе — июне было проведено более 26 тыс. проверок. Нарушения фиксировались примерно в каждом втором случае. К дисциплинарной ответственности по результатам мероприятия привлечены 20,3 тысячи человек. Более тысячи ответственных лиц понесли административные наказания.

Добавим, массовые проверки на объектах начались весной этого года после крупного пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Огонь и дым унес жизни 60 человек, большинство из них — дети.

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