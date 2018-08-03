Полиция столицы Швеции застрелила «вооруженного» мужчину с синдромом Дауна

Стокгольм, , 11:21 — REGNUM Полиция шведской столицы застрелила 20-летнего Эрика Торелла, страдавшего синдромом Дауна, который вышел на улицу с игрушечным пистолетом, сообщает шведское издание Expressen.

Инцидент произошел ранним утром 2 августа. По данным местных СМИ, Торелл, покинув дом своего отца с игрушечным пистолетом, направлял его на прохожих на улицах Стокгольма. Прибывшие для разбирательства сотрудники полиции потребовали у него опустить оружие, открыв огонь по нему, когда мужчина начал вести себя «угрожающим» образом.

По словам матери, из-за тяжести его заболевания он не мог говорить, а также не был способен обидеть «даже муху».

В специальной прокуратуре Стокгольма подтвердили, что в отношении трех сотрудников, причастных к инциденту, ведется расследование, но детальной информации раскрывать не стали.

Напомним, за последние несколько лет Швеция столкнулась с рядом актов насилия, в том числе связанных с терроризмом. Так, 7 апреля 2017 года террорист въехал на грузовике в собравшихся на одной из площадей центра Стокгольма людей, в результате чего погибли четверо человек, еще 15 получили ранения. Также в апреле нынешнего года полиции скандинавского государства удалось арестовать трех человек, подозреваемых в подготовке террористических актов.