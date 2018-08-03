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В аэропорту Лондона при досмотре груза нашли детали для боеголовок

Общество

Выяснилось, что уплотнительные резиновые кольца являются продукцией двойного назначения

Лондон, 3 августа 2018, 11:02 — REGNUM  Британские пограничники обнаружили резиновые уплотнительные кольца в составе груза, который направлялся в Иран, пишет газета Evening Standard со ссылкой на главу пограничной службы в аэропорту Хитроу Моника Ренча.

«Они могут использоваться в нефтяной промышленности, но также могут использоваться для боеголовок и подобного. Наши сотрудники предотвратили их отправку в Иран», — пояснил сотрудник службы.

Ренч сообщил, что у пограничников нет достоверной информации, как именно могла использоваться обнаруженная деталь в Иране. Предположительно, она направлялась на нефтеперерабатывающий завод, однако полной уверенности в этом нет. Поэтому дело передали Королевской налогово-таможенной службе Великобритании.

Добавим, что в отношении Ирана действует оружейное эмбарго, введенное Советом Безопаности ООН. Оно предполагает запрет на поставку технологий для производства баллистических ракет.

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