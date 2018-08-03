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Киев пообещал повысить пенсии тем, кто получал низкие зарплаты

Общество

Но это не точно

Киев, 3 августа 2018, 10:57 — REGNUM  В 2018 году на Украине могут повысить пенсию, заявил вице-премьер Украины Павел Розенко, сообщает 3 августа УНИАН.

По его словам, правительство планирует повысить пенсии тем, кто много работал, однако получал низкую зарплату. Однако итоговое решение правительства — повышать или не повышать пенсии — будет зависеть от того, сколько денег осталось в пенсионном фонде Украины.

Напомним, ранее пенсионный фонд задержал выплату пенсий гражданам Украины, ссылаясь на некие технические проблемы. По мнению экспертов, денег в пенсионном фонде просто нет, а налогоплательщики уже платят налоги на несколько месяцев вперед.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт призвал украинских пенсионеров готовиться к новым задержкам пенсий

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Социально-экономический кризис на Украине
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