Киев пообещал повысить пенсии тем, кто получал низкие зарплаты

Киев, , 10:57 — REGNUM В 2018 году на Украине могут повысить пенсию, заявил вице-премьер Украины Павел Розенко, сообщает 3 августа УНИАН.

По его словам, правительство планирует повысить пенсии тем, кто много работал, однако получал низкую зарплату. Однако итоговое решение правительства — повышать или не повышать пенсии — будет зависеть от того, сколько денег осталось в пенсионном фонде Украины.

Напомним, ранее пенсионный фонд задержал выплату пенсий гражданам Украины, ссылаясь на некие технические проблемы. По мнению экспертов, денег в пенсионном фонде просто нет, а налогоплательщики уже платят налоги на несколько месяцев вперед.

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