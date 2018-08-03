К 75-летию Победы во всех населенных пунктах Ингушетии установят памятники

Магас, , 10:52 — REGNUM В Ингушетии до 9 мая 2020 года не останется населенных пунктов, где бы не было памятников героям Великой Отечественной войны. Такое решение было принято руководством республики в рамках исполнения указа президента РФ Владимира Путина о подготовке празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По словам главы республики Юнус-Бека Евкурова, в целях воспитания патриотизма у молодежи необходимо напоминать ей о героях, которые защищали родину в годы войны с немецко-фашистскими захватчиками, во время локальных войн и вооруженных конфликтов.

Задача власти — увековечить в монументах память жителей городов и сел республики, ушедших на фронт и не вернувшихся домой. Об этом Евкуров написал на своей странице в Instagram после рабочей встречи с руководителем Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Муслимом Яндиевым.

Глава Ингушетии поручил всем главам муниципальных образований и сельских поселений до 20 августа 2018 года представить проекты памятников.

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Как сообщало ИА REGNUM, к 9 мая в 2016 году в Ингушетии открыли мемориал памяти всех 6500 уроженцев республики, ушедших воевать в годы Великой Отечественной войны и не вернувшихся домой. Их имена высечены на гранитных плитах на мемориале Памяти и Славы в городе Назрани.