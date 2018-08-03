Пермское предприятие превышало норму по выбросу вредных веществ до 320 раз

Пермь, , 10:41 — REGNUM В посёлке Крым Перми жалобы на стойкий химический запах стали поводом для прокурорской проверки. Выяснилось, что ООО «Пермская химическая компания» нарушает законодательство об охране атмосферного воздуха, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Выбросы вредных веществ превышали норму от пяти до 320 раз. За нарушения в сфере экологии химкомпания оштрафована на 80 тыс. рублей, а её главный инженер — на 10 тыс. рублей.

Заводу вменяли две административных статьи — за нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух и нарушение правил эксплуатации оборудования для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Надзорное ведомство потребовало устранить выявленные недостатки.

Примечательно, что в 2018 году жалобы населения участились, но при проверке этих обращений превышение нормы по йоду и хлору зафиксировали лишь на территории предприятия, за его пределами нарушений не отмечено. Эксперты, считают, что причиной тому является устаревшее оборудование по измерению качества воздуха. Кроме того, реакция на жалобу могла быть через день, неделю, а за этот период вредные вещества рассеиваются в атмосфере, сообщает портал 59.ru.

В настоящее время в Перми работает семь экологических постов. Пробы воздуха берутся вручную и отправляются на исследование в лабораторию.