В Петербурге и на Северо-Западе снизилось количество поддельных банкнот

Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM За январь-июнь 2018 года на Северо-Западе России обнаружено и выведено из обращения 2538 фальшивых российских банкнот. Это почти на 30% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщило 3 августа Управление по связям с общественностью Северо-Западного главного управления ЦБ РФ.

В Санкт-Петербурге число поддельных денежных знаков также снизилось на 30% и составило 1981 банкнот. Из них порядка 75% подделок — номиналом 5000 рублей, около 8% — 1000 рублей.

Как напоминают в Банке России, выявить подделку помогают защитные признаки, многие из которых видны невооруженным взглядом — на просвет или при изменении угла зрения, на ощупь.

Кроме того, можно воспользоваться мобильным приложением «Банкноты Банка России». Оно поможет самостоятельно проверить купюры с помощью камеры смартфона или планшета.