В «Москвариуме» на ВДНХ появился на свет дельфиненок

Москва, , 10:30 — REGNUM Детеныш дельфина-афалины появился на свет в «Москвариуме» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

«Ему (дельфину-афалину) лишь шесть недель…, — говорится в сообщении. — При рождении дельфиненок весил 16 кг, а сейчас — уже 25».

Отмечается, что с 4 августа текущего года гости «Москвариума» смогут увидеть дельфиненка, который пока питается материнским молоком.

Читайте также: В «Москвариуме» установят тактильные аквариумы для незрячих детей

А также: Петербургский океанариум построят за 15 млрд рублей и пять лет