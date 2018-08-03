В «Москвариуме» на ВДНХ появился на свет дельфиненок

Москва, 3 августа 2018, 10:30 — REGNUM Детеныш дельфина-афалины появился на свет в «Москвариуме» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
«Ему (дельфину-афалину) лишь шесть недель…, — говорится в сообщении. — При рождении дельфиненок весил 16 кг, а сейчас — уже 25».
Отмечается, что с 4 августа текущего года гости «Москвариума» смогут увидеть дельфиненка, который пока питается материнским молоком.
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