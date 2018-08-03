В Ярославле появится денежный туристический маршрут

Ярославль, , 10:26 — REGNUM В Ярославле 21 сентября представят новый экскурсионный маршрут «От копейки до тысячи». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте туризма Ярославской области.

Он посвящен роли города в истории российских денег. В XVII веке в Ярославле существовал монетный двор, здесь ополчение Минина и Пожарского чеканило собственную монету — «ярославскую копейку». Сейчас в музее-заповеднике установлен памятник ярославской копейке. Он является частью нового маршрута.

Также экскурсанты смогут побывать у символов, изображенных на современной 1000-рублевой купюре — памятнику Ярославу Мудрому, Казанской часовни и церкви Иоанна Предтечи.

Мы только начали прорабатывать маршрут. Сейчас с департаментом культуры прорабатываем обновление продуктовой линейки. У нас большие планы по продвижению и выводу на рынок новых туристических продуктов», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

Продолжительность маршрута «От копейки до тысячи» составит два часа. Участники экскурсии будут передвигаться на автобусе.